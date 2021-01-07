Италия

Полуфиналист Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 не смог показать себя с лучшей стороны в Италии.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, датский полузащитник Лассе Шене досрочно расторг контрактное соглашение с генуэзским Дженоа, в стартовом которого так и не смог закрепиться после успешных выступлений в амстердамском Аяксе.

34-летний игрок центральной линии перешел в состав "грифонов" в августе 2019 года, на фоне сверхудачного выступления за "аяксидов" в рамках Лиги чемпионов УЕФА-2018/19, в которой амстердамский клуб остановился за шаг до финального поединка.

С того времени на счету Шене оказались лишь скромные 34 выхода на футбольное поле, в течении которых он три раза отправлял мяч в ворота соперников и столько же раз отдал результативные передачи. В новом сезоне игрок так и не сыграл ни единой минуты за Дженоа.

"2020-й год был крайне трудным для Лассе, — говорит агент датского полузащитника, — Несмотря на то, что он имел регулярную практику в прошлом сезоне, в новом футбольном году он даже не был включен в заявку Дженоа на Серию А. Команда совершенно не хотела перенимать его опыт международных выступлений.

Главный тренер Баллардини хотел привлечь игрока к матчам во второй части сезона, но договоренность об уходе с руководством уже была достигнута ранее. Наше решение — завершить отношения с Дженоа. Шене хочет доказать свою состоятельность, приняв участие в, возможно, последнем для себя международном форуме в составе сборной Дании".

Агент игрока также отмечает, что по его клиенту уже есть "целый ряд предложений от других клубов": "Предложений достаточно много. Не стоит исключать возможность и возвращения в Аякс. Кроме этого, есть много заинтересованных клубов в Бельгии, Англии и Италии, но мы не хотим делать поспешный выбор".

Источник сообщает, что в последние дни Торино, Кальяри и Парма проявляли интерес к Шене, трансферную стоимость которого портал Transfermarkt оценивает в 800 тыс. евро.

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