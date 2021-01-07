Италия

Арендованный у Милана футболист показал себя с лучшей стороны в составе шотландской команды.

Как стало известно из сообщения итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, уругвайский защитник Диего Лаксальт, который в данный момент сезона выступает в аренде в шотландском Селтике, предпочел продолжать бороться за место в основном составе "кельтов", нежели совершить трансфер в клуб из Саудовской Аравии Аль-Хиляль.

Предложение от текущего лидера Саудовской Про-лиги, которого возглавляет сын Мирчи Луческу, Рэзван Луческу, состояло в трехлетнем контракте с окладом почти в три миллиона евро за сезон.

Однако 27-летний уругвайский футболист отказался от такого предпочтения, но при этом выразил заинтересованность в продолжении карьеры в Шотландии, а не в возвращении в Милан.

Источник сообщает, что главный тренер Селтика Нил Леннон намерен попросить руководство команды о выкупе футболиста уже в ближайшее время. Стоит отметить в данной ситуации, что контракт Лаксальта с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне Лаксальт провел уже 16 матчей (1285 минут) за команду из Глазго, отметившись при этом одним результативным ударом. Его трансферную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 5 млн евро.