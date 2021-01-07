Италия

Фелипе Кайседо сможет уйти, если за него предложат не менее 7 миллионов евро.

Лацио согласен отпустить нападающего Фелипе Кайседо, но только за определенную сумму — сообщает Sky Sport Italia.

Руководство Лацио не намерено удерживать 32-летнего эквадорца, известного своими удачными выходами на замену, который пошел на конфликт с тренером Симоне Индзаги, требуя больше игрового времени.

В августе 2017 года Лацио заплатил за Кайседо Эспаньолу 2,5 миллиона евро, а сейчас хочет почти в три раза больше. Контракт футболиста с римлянами истекает 30 июня 2022 года.

Форвард национальной сборной Эквадора (68 матчей, 22 гола) за свою карьеру выступал за Базель (53 матча, 14 голов), Манчестер Сити (34, 7), Спортинг Л (11, 0), Малагу (18, 4, Леванте (29, 14), Локомотив М (63, 15), Аль-Джазиру (18, 5), Эспаньол (103, 24) и Лацио (127, 30).

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