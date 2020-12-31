Италия

На футболиста претендуют сразу несколько клубов.

Нападающий римского Лацио Филипе Кайседо намерен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

По информации Sportmediaset, у футболиста случился конфликт с главным тренером римлян Симоне Индзаги.

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Специалист пытался объяснить Филипе причину его непопадания в состав на матч с Миланом, а тот не захотел слушать коуча и резко высказался в его адрес.

Контракт с футболистом может быть расторгнут уже в январе 2021 года, если ситуация не изменится. На него претендует Фиорентина и один из катарских клубов.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Кайседо 16 матчей за Лацио во всех турнирах, в которых он забил пять мячей.

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