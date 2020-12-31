На футболиста претендуют сразу несколько клубов.
Филипе Кайседо, Getty Images
31 декабря 2020, 20:30
Нападающий римского Лацио Филипе Кайседо намерен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.
По информации Sportmediaset, у футболиста случился конфликт с главным тренером римлян Симоне Индзаги.
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Специалист пытался объяснить Филипе причину его непопадания в состав на матч с Миланом, а тот не захотел слушать коуча и резко высказался в его адрес.
Контракт с футболистом может быть расторгнут уже в январе 2021 года, если ситуация не изменится. На него претендует Фиорентина и один из катарских клубов.
В текущем сезоне на счету 32-летнего Кайседо 16 матчей за Лацио во всех турнирах, в которых он забил пять мячей.
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