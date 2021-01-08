Италия

Бразильский фулбек возвращается в Италию в возрасте 39 лет.

Именитый правый защитник Дуглас Майкон принял решение вернуться в один из европейских чемпионатов впервые с 2016 года, когда он покинул Рому и отправился доигрывать на родину в Бразилию.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 39-летний футболист вылетел в Италию для завершения процедуры трансфера в Сону, которая выступает в четвертом по силе дивизионе Италии.

Финансовые детали будущей сделки не уточняются. Последним клубом опытного фулбека была бразильская Вила-Нова из Серии D.

Напомним, что Майкон известен по выступлениям за Рому и Интер. Наибольшего успеха в своей карьере он добился в составе "нерадзурри", с которыми выиграл четыре чемпионства, два Кубка Италии, три Суперкубка Италии, а также Лигу чемпионов в сезоне-2009/10.

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