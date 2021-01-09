Италия

Украинский полузащитник вышел на замену во втором тайме матча 17-го тура чемпионата Италии.

Завершился поединок 17-го тура итальянской Серии А, в котором Аталанта отправилась в гости к Беневенто.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли уверенную победу над новичком высшего дивизиона Италии, отправив в его ворота четыре мяча, а в свои пропустив всего единожды.

Полузащитник Руслан Малиновский остался вне стартового состава бергамасков, однако вышел на замену во втором тайме вместо Маттео Пессины на 64-й минуте встречи.

За отведенное время украинскому хавбеку удалось отметиться результативной передачей в моменте с последним голом Аталанты, который записал на свой счет Луис Муриэль.

Беневенто — Аталанта 1:4

Голы: Сау, 50 — Иличич, 30, Толои, 69, Сапата, 71, Муриэль, 86

Беневенто: Монтипо, Барба, Фулон (Пастина, 46), Глик, Маджо, Дабо (Хетемай, 58), Скьяттарелла, Ионицэ (Дель Пинто, 80), Импрота, Лападула (Инсинье, 58), Сау (Ди Серио, 58).

Аталанта: Голлини, Гозенс (Мэле, 73), Паломино, Ромеро, Хатебур, Пессина (Малиновский, 64), де Рон, Иличич (Миранчук, 88), Фройлер (Депаоли, 88), Толои, Сапата (Муриэль, 73).

Предупреждения: Фулон, Лападула, Дабо - де Рон, Паломино.