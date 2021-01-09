Италия

Нидерландский хавбек вернется в чемпионат Италии.

Полузащитник Марселя Кевин Строотман, похоже, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно и вернется в Серию А, где он с 2013 по 2018 год выступал за Рому.

Как сообщает журналист Николо Скира, трансфер 30-летнего нидерландца согласовала Дженоа, которая ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе Италии.

По информации источника, который ссылается на слова президента "грифонов", в предстоящий понедельник Строотман продет в новом клубе медицинское обследование.

В текущем сезоне нидерландский хавбек провел за Марсель 13 поединков во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием.

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