Нидерландский хавбек вернется в чемпионат Италии.
Кевин Строотман, twitter.com/OM_Officiel
09 января 2021, 21:49
Полузащитник Марселя Кевин Строотман, похоже, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно и вернется в Серию А, где он с 2013 по 2018 год выступал за Рому.
Как сообщает журналист Николо Скира, трансфер 30-летнего нидерландца согласовала Дженоа, которая ведет борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе Италии.
По информации источника, который ссылается на слова президента "грифонов", в предстоящий понедельник Строотман продет в новом клубе медицинское обследование.
В текущем сезоне нидерландский хавбек провел за Марсель 13 поединков во всех турнирах, в которых не отметился ни одним результативным действием.
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