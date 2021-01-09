Италия

Команда Стефано Пьоли сделал результат в первом тайме.

В прошлом туре Милан потерпел первое поражение в нынешнем сезоне. «Россонери» на своем поле уступили Ювентусу (1:3), однако остались на вершине турнирной таблицы. Сегодня подопечным Пьоли противостояла другая туринская команда, которую прилично «штормит» по ходу сезона. На Сан-Сиро Торино приехал в статусе одного из главных неудачников чемпионата, ведь накануне Дженоа обыграла Болонью и опустила «быков» в зону вылета.

Старт матча пошел по ожидаемому сценарию. «Россонери» забрали инициативу, однако при этом команда Пьоли не могла ничего создать у ворот соперника. Туринцы отбивались как могли, но к середине первого тайма все же пропустили. Леау получил пас от Диаса, ворвался в штрафную и реализовал свой момент ударом в нижний угол ворот Сиригу. 1:0.



Буквально через десять минут "россонери" удвоили счет. Диас заработал пенальти, который реализовал Кесси. 2:0.

После второго забитого мяча лидер чемпионата стал играть более расковано и чаще угрожал сопернику, который за первые 45 минут создал один великолепный момент. Экс-игрок Милана Родригес в своем стиле пробил по воротам со штрафного, однако вместо радостных рукоплесканий партнеров услышал, как мяч сотряс перекладину.



После перерыва подопечные Джампаоло уверенней действовали впереди. В одном из эпизодов туринцы претендовали на пенальти, который, собственно, и был назначен за нарушение на Верди, однако рефери поменял свое мнение после просмотра VAR. Стоит отметить, что в этом эпизоде травмировался Тонали, который проводил первый матч после дисквалификации. Игрок Милана покидал поле на носилках.

В последние 20 минут Милан ослабил хватку и позволил сопернику организовать несколько острых моментов, которые ничем не закончились.

На последние 10 минут Пьоли выпустил Ибрагимовича, который из-за травмы пропустил последние полтора месяца. Швед неплохо вошел в игру и успел заработать на себе желтую карточку.

2:0 — Милан реабилитировался за поражение Ювентусу и оторвался от Интера на 4 очка. К слову, свой матч 17 тура подопечные Конте сыграют сегодня против Ромы. Торино, в свою очередь, опустилось на предпоследнюю строчку чемпионата.

Милан — Торино 2:0

Голы: Леау, 25, Кесси, 36 (пен).

Милан: Доннарумма — Калабриа, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кесси, Тонали (Далот, 55) — Хауге (Мальдини, 85), Диас (Чалханоглу, 60), Кастильехо — Леау (Ибрагимович, 85).

Торино: Сиригу — Бремер, Лянко, Иццо — Родригес (Мурру, 64), Верди, Ринкон (Серге, 76), Лукич, Синго — Гояк (Линетти, 46), Белотти (Бонаццоли, 86).

Предупреждения: Диас, 35, Тонали, 45+1, Далот, 66, Леау, 80 — Ринкон, 26, Серге, 90+1.