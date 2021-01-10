Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В поединке 17-го тура итальянской Серии А Дженоа обыграл на своем поле Болонью.

Хозяева отправили в ворота соперника два безответных мяча, чего оказалось более чем достаточно для того, чтобы записать в свой актив три очка.

Дженоа — Болонья 2:0

Голы: Зайц, 44, Дестро, 55

Дженоа: Перин, Кришито (Гильоне, 46), Масьелло, Бани, Дзаппакоста, Бадель, Радованович, Зайц, Бехрами (Эбонг, 46; Лерагер, 74), Шомуродов (Пьяца, 81), Дестро (Мелегони, 86).

Болонья: Анжело, Томиясу, Пас (Поли, 81), Ларангейра, Хики (Дейкс, 60), Схаутен (Барроу, 60), Домингес, Орсолини (Ольсен, 74), Сориано, Виньято, Паласио (Рабби, 82).

Предупреждения: Радованович, Гильоне.