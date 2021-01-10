Италия

Армянский хавбек возглавил список лучших игроков чемпионата Италии по системе "гол+пас".

Рома сыграла в результативную ничью с Интером в рамках 17-го тура итальянской Серии А (2:2).

В этом поединке полузащитник римского клуба Генрих Мхитарян отметился восьмой результативной передачей в сезоне чемпионата Италии, благодаря чему ему удалось закрепить свое лидерство в списке лучших ассистентов турнира.

Стоит отметить, что армянский хавбек, помимо результативных передач, в нынешней кампании Серии А забил восемь мячей. Так, по системе "гол+пас" Мхитарян на данный момент является лидером чемпионата страны, набрав в общей сложности 16 очков.

Экс-игрок донецкого Шахтера минимально обошел в данном аспекте звездного форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду, у которого на счету 14 голов и одна результативная передача (15 очков).

Стоит отметить, что португальский нападающий может вернуть себе лидерство по количеству результативных действий в Серии А уже сегодня, 10 января, когда его Ювентус встретится с Сассуоло. Начало этого матча — в 21:45 по киевскому времени.

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