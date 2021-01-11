Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В поединке 17-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде сумел добыть тяжелую победу над Удинезе.

Наполи был близок к очередной потере очков в Серии А, однако гол Бакайоко буквально перед финальным свистком принес подопечным Дженнаро Гаттузо гостевую победу.

Удинезе — Наполи 1:2

Голы: Лазанья, 27 — Инсинье, 15 (пен), Бакайоко, 90.

Удинезе: Муссо, Молина, Самир, Родриго Бекао, Ларсен (Зегелар, 72), Перейра, де Пауль, Мандрагора, Арслан (Уолас, 72), Бонифаци, Лазанья (Несторовски, 81).

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 16), Ррахмани (Мариу Руй, 46), Хюсай, Бакайоко, Фабиан Руис (Элмаз, 68), Инсинье, Зелиньски (Демме, 90+2), Лосано, Петанья (Льоренте, 68).

Предупреждения: Арслан, Самир, Зегелар — Ди Лоренцо.