Италия

Наставник туринского Ювентуса прокомментировал победу его команды в матче против Сассуоло.

Действующий чемпион Италии в домашнем поединке в рамках семнадцатого тура Серии А встречался с Сассуоло. Плотная борьба в первом тайме привела к тому, что в составе гостей уже к перерыву оказалось на одного игрока меньше — за грубое нарушение правил был удален полузащитник Педро Обьянг. Ювентус получил преимущество на вторую половину матча, которое сумел воплотить в виде трех забитых мячей, однако сохранить свои ворота в неприкосновенности не сумел (3:1).

Ювентус — Сассуоло 3:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "зебр" Андреа Пирло в своем послематчевом интервью поблагодарил команду за проявленный характер и стремление к победе, а также отметил важность результата игры против Сассуоло с точки зрения дальнейшего продвижения по турнирной таблице.

"Сегодняшняя победа была крайне важна, ведь нам было необходимо закрепить результат, добытый в середине недели против Милана (победа 3:1 — ред.). И в той игре, и в только что завершившейся нам противостоял достойный соперник, но моим футболистам в обоих случаях удалось проявить большее стремление к победе и продемонстрировать свой характер.

Мы — Ювентус, а значит, на нас оказывается серьезное давление в плане достижения максимального результата в каждом поединке. Говорить о текущем положении дел в таблице, лично для меня, не имеет никакого смысла. Через несколько месяцев посмотрим, где мы будем находиться".

Итальянского специалиста также спросили о том, в чем его команда испытывает наибольший прогресс в последнее время: "Я вижу прогресс в слаженности действий футболистов и заметный прост в самооценке. Да, сегодня мы вновь пропустили, но и в этом виноваты исключительно мои футболисты — Дефрель удачно воспользовался передачей в оставленную опорными полузащитниками зону", — сказал Андреа Пирло.

Несмотря на добытый результат, поводов для беспокойства у наставника туринской команды в ближайшее время будет достаточно. Уже на 19-й минуте, в результате повреждения, поле был вынужден покинуть Вестон Маккенни, а еще чуть большим, чем через 20 минут в аналогичном направлении по схожей причине отправился Пауло Дибала. Пирло рассказал о характере травм его футболистов: "Дибала получил удар в боковую связку колена, а у Маккенни еще до игры наблюдались мышечные проблемы.

Оба футболиста пройдут медицинское обследование, после чего можно будет судить в сроках восстановления. Думаю, что Вестона можно будет ожидать уже в следующей игре, а Пауло может понадобиться некоторое время для отдыха".

В следующем туре туринский Ювентус отправится на Джузеппе Меацца, где будет противостоять миланскому Интеру, но до этого сыграет матч Кубка Италии в середине недели против Дженоа на своем поле.