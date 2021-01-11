Италия

Тренер объяснил суть конфликта с игроком.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему полузащитник команды Алехандро Гомес не играет в последних матчах.

"Решение было принято, потому что я искал команду другого типа. В тот момент у нас были проблемы, и Гомес не адаптировался к изменениям. Он чувствовал себя плохо в полузащите, тогда как Ремо Фройлер приносил больше пользы.

Выбор был обусловлен лишь такими факторами. Мы вносили изменения и раньше, но тогда наши решения были восприняты лучше, чем сейчас", — цитирует Гасперини Football Italia.

Ранее президент Аталанты подтвердил, что клуб стал на сторону тренера, и Гомес должен вскоре покинуть команду.