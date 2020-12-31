Италия

Руководитель правления бергамаского клуба, во всей видимости, окончательно определился с судьбой лидера команды.

Итальянский футбольный журналист Николо Скира, со ссылкой на интервью ежедневной газете L'Eco di Bergamo, опубликовал слова президента бергамаской Аталанты Антонио Перкасси относительно судьбы аргентинского полузащитника Алехандро Гомеса, у которого разразился серьезный конфликт с наставником команды Джан Пьеро Гасперини.

"Папу Гомес? Смотрите, мы уже достаточно об этом говорили. Тема для меня закрыта. Точка. Гасперини остается работать с клубом", — расставил все точки над "і" руководитель правления "Богини".

Как стало известно ранее, миланский Интер намерен воспользоваться ситуацией с опытным аргентинским футболистом, пригласив его в свою обойму. Аталанта просит за Гомеса 15 млн евро.

Напомним, что трансферное окно в Италии открывается 4 января, в то время как ближайший матч Аталанты, который может стать последним для Алехандро Гомеса в составе клуба из Бергамо, против Сассуоло запланирован на день раньше.

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