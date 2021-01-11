Италия

Полузащитник юношеской сборной Италии усилит обойму Пирло в следующем сезоне.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, туринский Ювентус успешно завершил переговоры с генуэзским Дженоа относительно трансфера юного полузащитника Николо Ровеллы.

19-летний футболист, который может занять позицию центрально или опорного полузащитника, обошелся "Старой Синьоре" в 10 млн евро, однако до конца сезона он продолжит выступать на правах аренды в составе "грифонов".

Трансферный портал Transfermarkt оценивает итальянца в 4 млн евро.

В новом сезоне Ровелла провел уже 10 поединков (652 минуты) за Дженоа, в которых не отличался результативными действиями.

Следующий матч Дженоа с возможным участием Николо может пройти уже 13 января, когда генуэзцы сыграют в гостях у туринского Ювентуса в рамках 1/8 финала Кубка Италии.