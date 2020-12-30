Италия

Туринский клуб, в случае успеха, оставит футболиста в составе "грифонов" на правах аренды.

Как сообщает ресурс Football Italia, в сферу интересов действующего чемпиона Италии, туринского Ювентуса, попал 19-летний полузащитник генуэзского Дженоа Николо Ровелла.

По информации источника, "зебры" готовят достаточно сложное предложение, которое будет включать не только 9 млн евро непосредственно за футболиста, но и заставит игрока продлить контракт с действующим клубом, но уже в статусе арендованного футболиста на ближайшие 6 или 18 месяцев. При этом, ожидается, что в направлении Генуи из Турина также может отправиться Маноло Портанова, в качестве компенсации определенной части от базовой суммы.

19-летний итальянский полузащитник Николо Ровелла полноценно присоединился к основному составу Дженоа лишь в начале этого сезона, однако уже успел провести семь поединков (529 минут) в итальянской Серии А, а также однажды сыграть в Кубке Италии. Отметим, что в прошлом сезоне он провел два матча в "элитном" первенстве в качестве игрока из глубокого резерва, но обе эти игры были против миланского Интера.

Ровелла также принимал участия в матче сборной Италии среди юношей до 17, 18, 19 лет, а также уже отметился двумя матчами за команду возрастом до 21 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость данного футболиста в 4 млн евро, хотя еще в начале сезона эта сумма была в пять раз меньше.

Следующий матч с возможным участием Ровеллы пройдет 3 января 2021 года, когда Дженоа сыграет домашний поединок против Лацио.