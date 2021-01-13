Италия

Подопечные Пьоли с трудом пробились в следующую стадию.

Милан принимал Торино на своем поле в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии и победил в серии пенальти.

Команды не смогли открыть счет в основное и дополнительное время, оставив вопрос о победителе на серию пенальти.

В футбольной лотерее более удачливыми оказались подопечные Стефано Пьоли. Единственный пенальти не забил Ринкон.

Милан — Торино 0:0 (5:4 - в серии пенальти)

Милан: Тэтэрушану - Далот, Мусаккьо (Кессье, 63), Калулу, Романьоли, Калабрия (Тео, 63) — Тонали, Кастильехо (Хеуге, 46), Браим Диас (Ольцер, 105) — Ибрагимович (Чалханоглу, 46), Рафаэл Леау.

Торино: Милинкович-Савич — Войвода (Лянко, 84), Нкулу, Буонджорно, Ансальди (Мурру, 63) — Линетти (Синго, 63), Сегре, Гояк, Ринкон, Бремер (Лукич, 84) — Дзадза (Белотти, 90).

Предупреждения: Тонали, Кессье — Ринкон, Линетти, Дзадза, Лукич, Лянко, Гояк