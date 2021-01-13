Италия

Юный футболист способен закрыть левый фланг и позицию центрального защитника.

Как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, римский Лацио перешел к заключительной стадии переговорного процесса с сербским футбольным клубом Чукарички относительно трансфера юного защитника Димитрие Каменовича.

20-летний футболист с сербским паспортом номинально является левым защитником, однако вполне способен выступать не только по всему флангу, но и закрыть позицию в центре обороны благодаря хорошим антропометрическим данным (рост 188 см).

По информации источника, Каменович в ближайшее время пройдет медицинское обследование в одной из клиник столицы Италии, после чего подпишет предварительное соглашение с "орлами", согласно которому пополнит обойму команды следующим летом.

Действующий контракт футболиста с его текущим клубом подходит к концу летом 2022 года, поэтому Лацио придется выплатить Чукарички сумму отступных в размере 3 млн евро, к чему пришли клубы во время переговорного процесса.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость сербского игрока составляет 500 тыс. евро.

В новом сезоне Каменович провел уже 19 поединков (1558 минут), отметившись двумя результативными передачами и одним точным ударом.

Примечательно, что на счету данного футболиста есть один матч против сборной Украины в возрастной категории до 16 лет, который он провел во время Мемориала им. Банникова в 2016-м году.