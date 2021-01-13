Италия

"Фараон" хочет побороться за место в заявке сборной Италии на Евро-2020.

Итальянский нападающий Стефан Эль Шаарави перешел в китайский клуб Шанхай Шеньхуа из римской Ромы за 16 млн евро летом 2019 года, согласно данным портала Transfermarkt.

Однако, как сообщает итальянское подразделение Sky Sports, игрок недоволен своим текущим положением в команде, а также процессом адаптации в новой стране, поэтому изъявляет желание вернуться в стан "волков".

Помочь осуществить подобный переход может соответствующий ситуации пункт в действующем контракте игрока с клубом из Поднебесной — если игрок не сумел как следует прижиться в реалиях Китая, то он имеет право на досрочное расторжение договора.

Поскольку сам Эль-Шаарави неоднократно сообщал о своих намерениях выступить в составе сборной Италии на грядущем чемпионате Европы-2020, то вполне очевидным шагом для него видится возвращение именно в итальянскую Серию А.

Трансферную стоимость футболиста портал Transfermarkt оценивает в 8 млн евро, а его действующее соглашение с Шанхай Шеньхуа подходит к концу летом 2022 года.

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