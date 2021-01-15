Ювентус - Интер, Getty Images
15 января 2021, 12:44
В центральном матче 18-го тура итальянской Серии А миланский Интер встретится с туринским Ювентусом.
Интер занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, а Ювентус идет четвертым.
Поединок состоится в воскресенье, 17-го января. Начало в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире его будет транслировать телеканал Футбол 1.
Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.