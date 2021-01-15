Италия

Узнайте, кто покажет поединок чемпионата Италии.

В центральном матче 18-го тура итальянской Серии А миланский Интер встретится с туринским Ювентусом.

Интер занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, а Ювентус идет четвертым.

Поединок состоится в воскресенье, 17-го января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

В прямом эфире его будет транслировать телеканал Футбол 1.

Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.