Италия

Наставник миланского Интера рассказал об эмоциях внутри своей команды после кубковой победы над Фиорентиной.

Выезд во Флоренцию на поединок в рамках 1/8 финала Кубка Италии получился для миланского Интера крайне затратным в физическом плане. "Нерадзурри" не сумели удержать преимущество, добытое по ходу первого тайма благодаря пенальти от Артура Видаля, однако избежали затем футбольной лотереи с помощью гола Ромелу Лукаку (2:1).

Главный тренер "змей" Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции заявил о высоком уровне готовности своих подопечных, благодаря чему им удалось окончательно переломить исход поединка в свою сторону. "Парни были хороши в течении всех 120-и минут игрового времени. Я дал время сыграть игрокам ближайшего резерва, и они полностью оправдали мои надежды. Все, кто находится в обойме Интера готовы добиваться результата в его футболке, что только подтвердила эта игра.

Повлияет ли этот овертайм на следующую игру против Юве? Не думаю. У нас прекрасный уровень подготовки, что было доказано в достаточно непростой игре здесь, на поле во Флоренции. Каждая победа придает вам новый заряд уверенности. Интер имеет немного времени для того, чтобы привести в порядок последние штрихи перед игрой против Ювентуса. Будет большой матч, в котором я хочу увидеть границу наших возможностей на данный момент".

Матч Интер — Ювентус состоится в воскресенье, 17 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.