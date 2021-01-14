Италия

Игрок провел уже 16 поединков в новом сезоне.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, анонсированный ранее переход французского полузащитника Суалихо Мейте из Торино в Милан получил свое развитие в виде полноценных переговоров между клубами.

На данный момент, речь идет об аренде футболиста коллективом Стефано Пьоли до конца сезона за 1 млн евро, после чего у Милана будет первоочередное право покупки Мейте.

Ориентировочная трансферная стоимость полузащитника, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 5 млн евро.

В новом сезоне в составе Торино французский футболист, у которого также есть паспорт Кот-д'Ивуара, провел 16 поединков (1036 минут), за которые по разу отличился голом и результативной передачей.

В ближайшее время ожидается официальная информация о результатах переговоров.