Италия

Стефано Пьоли понадобилось усиление в центре поля.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, лидер итальянской Серии А, Милан, находится на финальной стадии переговоров с Торино относительно трансфера французского полузащитника Суалихо Мейте.

26-летний футболист не попал в заявку "быков" на прошедшую очную встречу между сторонами переговоров, в которой "россонери" одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Милан — Торино 2:0 Видео голов и обзор матча

Номинальной позицией французского игрока, у которого также есть и паспорт Кот-д'Ивуара, является центральная зона полузащиты, однако в составе Торино его в равной степени использовали в опорной и атакующей зонах.

В новом сезоне Мейте успел провести 16 поединков (1036 минут), в которых отличился одним точным ударом и одной голевой передачей.

В Торино футболист перешел летом 2018 года, когда "быки" заплатили за него 11,5 млн евро французскому Монако.

Милан желает взять футболиста в аренду за один миллион евро, при этом получив приоритетное право выкупа за сумму в размере 9 млн евро. В то же самое время, портал Transfermarkt оценивает французского полузащитника в 5 млн евро.

Если стороны не придут к итоговому соглашению в ближайшее время, то футболиста можно ожидать в числе заявленных на игру Кубка Италии между "россонери" и Торино, которая также пройдет на Сан Сиро, 12 января.