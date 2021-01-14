Италия

Вашему вниманию видеотрансляция матча Кубка Италии.

Сегодня, 14-го января, в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии Аталанта примет на своем поле Кальяри.

На Football.ua будет доступна видеотрансляция встречи, стартовый свисток которой прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

Отметим, что Руслан Малиновский сыграет в стартовом составе "бергамасков".

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