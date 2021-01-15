Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют римские Лацио и Рома.

Для центральной игры 18-го тура итальянской Серии А в календаре нашелся отдельный день. Римское дерби между Лацио и Ромой на этот раз пойдет при условии выступления "орлов" в качестве домашней стороны на поле легендарного Стадио Олимпико.

Симоне Индзаги, на фоне успешного матча против Пармы (2:0), не стал делать замен в составе своей команды. Аналогичным решением отметился и Паулу Фонсека, после матча против Интера (2:2), оставив список из одиннадцати футболистов своей команды неизменным. Отмечаем факт возвращения в обойму "волков" испанца Педро, который начнет игру на скамейке запасных.

Лацио: Рейна — Луис Фелипе, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Лиус Альберто, Марушич — Кайседо, Иммобиле.

Запасные: Алия, Фурланетто, Худт, Армини, Патрик, Пароло, Эскаланте, Чиж, Лулич, Акпа-Акпро, Перейра, Корреа, Мурики.



Рома: Лопес — Манчини, Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Мхитарян, Пеллегрини — Джеко.