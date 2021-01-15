Италия

Принципиальный поединок завершился неожиданно уверенной победой коллектива Индзаги.

Большой игре — отдельный день в календаре. Так решили поступить организаторы итальянской Серии, выделив для одного лишь римского дерби пятничную часть восемнадцатого тура национального первенства. Лацио выступал домашней стороной в 175 противостоянии против Ромы в истории отношений между данными клубами.

Коллектив Симоне Индзаги тяжело завершал 2020-й год, попав под влияние пандемии коронавируса COVID-19, в результате чего серьезно потерял в плане позиций в турнирной таблице. Лишь в новом году "орлы" постепенно начали возвращать былые кондиции, и к моменту отчетного противостояния уже успели неплохо продвинуться в сторону лидирующей группы. Однако до соперников по дерби все равно еще оставалась значительная дистанция, которую не могла покрыть победа в очной дуэли.

У подопечных Паулу Фонсеки, в свою очередь, были совершенно иные настроения перед данной игрой. Рома постоянно обитала поблизости к лидирующей паре миланских команд, но допускала больше потерь очков, нежели Милан и Интер, поэтому лишь украдкой смотрела в сторону возможной первой строчки. Куда больше "волков" волновал воспрянувший духом туринский Ювентус, который вплотную подобрался к ним по результатам прошлого тура.

Номинальные гости слишком слабо начали игру, в результате чего попали под жесткий прессинг со стороны соперников уже с первых минут. Кроме того, Лацио удалось реализовать уже первую грубую ошибку оппонентов в обороне, когда Лаццари подкараулил неудачную обработку мяча со стороны Ибаньеса в левом фланге собственной штрафной, после чего подарил Иммобиле возможность расстрелять чужие ворота.

"Орлы" спокойно сумели развить полученное превосходство до еще одного забитого мяча уже через восемь минут, когда вновь провалился все тот же Ибаньес. Отправив на газон Лаццари внутри своих владений, защитник потерял равновесие, позволив сопернику спокойно подняться, и продолжить продвижение к воротам. Прошла быстрая скидка под удар Луису Альберто, который с первого касания переправил мяч под дальнюю штангу.

Рома, на фоне недавней игры против миланского Интера (2:2), показала невразумительный футбол в атаке в первом тайме. По большому счету, кроме момента с серьезным промахом Мхитаряна из центра штрафной, вспомнить о действиях "волков" в атаке было попросту нечего. После перерыва ситуация не особо изменилась, несмотря на попытку Фонсеки перестроить игру в сторону атаки за счет замены Вильяра на Кристанте.

Команды в достаточно грубом стиле провели середину второго тайма, но именно на этот период поединка пришелся финальный выпад со стороны хозяев, который поставил точку в судьбе данного противостояния. Вышедший на замену Акпа-Акпро передачей с правого фланга на 67-й минуте подарил мяч перед чужой штрафной Луису Альберто, который ударом под правую штангу оформил дубль в отчетной встрече.

Напряжение в борьбе не снижало свой уровень, даже несмотря на положение дел на табло, однако о каких-либо шансах Ромы говорить не приходилось. Абсолютная победа Индзаги над Фонсекой. Наставник Лацио сумел зарядить свою команду настолько, что перед финальным свистком в технической зоне футболисты праздновали настолько активно, как будто завоевали какой-нибудь кубок. Мелочь, но говорит о многом.

В следующем туре Лацио проведет домашний поединок против Сассуоло, а за день до этого на поле Стадио Олимпико в игре против Специи выйдет Рома.— Рома 3:0Иммобиле, 15, Луис Альберто, 23, 67Рейна — Луис Фелипе (Патрик, 69), Ачерби, Раду (Худт, 82) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Лиус Альберто, Марушич — Кайседо (Акпа-Акпро, 65), Иммобиле (Мурики, 83).Лопес — Манчини (Майораль, 70), Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету (Педро 46), Спинаццола (Б. Перес, 71) — Мхитарян, Пеллегрини — Джеко.Предупреждения: Милинкович-Савич, Раду, Ачерби, Фелипе, Лейва — Манчини, Смоллинг, Педро, Мхитарян.