Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Лацио принимал Рому на своем поле в рамках 1/8 финала Кубка Италии и добился разгромной победы со счетом 3:0.

"Орлы" оформили хороший задел еще до середины первой половины игры усилиями Иммобиле и Луиса Альберто, а гол испанца во втором тайме снял все вопросы.

Обзор матча:

Лацио — Рома 3:0

Голы: Иммобиле, 15, Луис Альберто, 23, 67



Лацио: Рейна — Луис Фелипе (Патрик, 69), Ачерби, Раду (Худт, 82) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Лиус Альберто, Марушич — Кайседо (Акпа-Акпро, 65), Иммобиле (Мурики, 83).



Рома: Лопес — Манчини (Майораль, 70), Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету (Педро 46), Спинаццола (Б. Перес, 71) — Мхитарян, Пеллегрини — Джеко.



Предупреждения: Милинкович-Савич, Раду, Ачерби, Фелипе, Лейва — Манчини, Смоллинг, Педро, Мхитарян.