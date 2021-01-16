Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Лацио - Рома, getty images
16 января 2021, 01:28
Лацио принимал Рому на своем поле в рамках 1/8 финала Кубка Италии и добился разгромной победы со счетом 3:0.
"Орлы" оформили хороший задел еще до середины первой половины игры усилиями Иммобиле и Луиса Альберто, а гол испанца во втором тайме снял все вопросы.
Обзор матча:
Лацио — Рома 3:0
Голы: Иммобиле, 15, Луис Альберто, 23, 67
Лацио: Рейна — Луис Фелипе (Патрик, 69), Ачерби, Раду (Худт, 82) — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Эскаланте, 65), Лиус Альберто, Марушич — Кайседо (Акпа-Акпро, 65), Иммобиле (Мурики, 83).
Рома: Лопес — Манчини (Майораль, 70), Смоллинг, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету (Педро 46), Спинаццола (Б. Перес, 71) — Мхитарян, Пеллегрини — Джеко.
Предупреждения: Милинкович-Савич, Раду, Ачерби, Фелипе, Лейва — Манчини, Смоллинг, Педро, Мхитарян.