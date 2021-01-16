Италия

Португалец продолжает феерить в атаке туринского клуба.

Как сообщает ресурс Talk Sport, португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду, помимо продолжения своей результативной серии в матче против Сассуоло (3:1), сумел также замахнуться на еще одно достижение.

Ювентус — Сассуоло 3:1 Видео голов и обзор матча

15-й точный удар форварда произошел всего в 16-м матче "зебр" в итальянской Серии А в новом сезоне, а это значит, что Роналду таким образом стал автором наиболее быстрого ударного старта среди всех футболистов в истории "бьянконери".

Держателем данного достижения до португальского голеадора был валлиец Джон Чарльз, чье выступление в сезоне-1957/58 ознаменовалось аналогичным успехом. "Нежный гигант" — такое прозвище было в команде у Чарльза — покинул нас в 2004-м году, оставив за собой более сотни забитых голов в поединках за туринский клуб.

Успех Криштиану Роналду, в свою очередь, примечателен еще и тем, что португальцу не понадобилось присутствие во всех 16-и матчах своей команды. Роналду пропустил две игры из-за заражения коронавирусом COVID-19, а еще в одном стартовал со скамейки запасных.

В следующем матче туринский Ювентус отправится на гостевой поединок против миланского Интера.