Италия

Португалец продлил свою феноменальную результативную серию до 15 сезонов кряду.

В домашнем поединке против Сассуоло португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду на 90+2 минуте сумел установить окончательный счет противостояния — 3:1 — в пользу своей команды.

Ювентус — Сассуоло 3:1 Видео голов и обзор матча

Как сообщает статистический портал Opta, очередной результативный удар звездного исполнителя не только стал пятнадцатым в текущем розыгрыше итальянской Серии А, но и позволил Роналду стать автором очередного рекорда.

Отныне, португальский бомбардир — единственный футболист, которому удавалось в течении розыгрыша национального первенства, в рамках топ-5 европейских лиг, отправлять в ворота соперников не менее 15-и голов за сезон.

Данная серия начала свой отчет от сезона-2006/07, когда Криштиану выступал в составе английского Манчестер Юнайтед. Следовательно, ее продолжительность составляет уже 15 футбольных лет.

Всего в текущем сезоне Роналду сумел забить 19 голов и отдать две результативные передачи, приняв участие в 17-и поединках (1452 минуты).

Следующий поединок, в котором форвард Ювентуса имеет возможность принять участие — кубковая встреча туринского клуба с Дженоа на своем поле.