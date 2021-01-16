Италия

Туринский клуб остался в зоне вылета Серии А.

Торино принимал Специю на стадионе "Олимпико" в поединке 18-го тура Серии А.

Уже на 8-й минуте матча защитник гостей Лука Виньяли довольно грубо сфолил, за что был удален с поля. Оставшаяся в меньшинстве на остаток поединка Специя выстояла против туринского клуба и заработала одно очко по итогу встречи.

Торино — Специя 0:0

Торино: Сиригу — Иццо (Дзадза), Бремер, Буонджорно (Лянко) — Синго, Лукич, Сердже, Линетты, Мурру (Ансальди), Верди (Гояк) — Белотти

Специя: Проведель — Виньяли, Шабо, Терци, Маркицца (Рамос) — Побега, Агуме, Маджоре — Гьяси, Пикколи, Фариас (Эстевес)

Предупреждения: Буонджорно, Лянко — Побега, Верде (не на поле), Маркицца, Гьяси

Удаления: Виньяли, 8