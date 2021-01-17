Италия

Футболист отправится в Италию в ближайшее время.

Защитник лондонского Челси Фикайо Томори перейдет в Милан. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, клубы договорились об аренде футболиста. У Милана будет опция выкупа Томори за 30 миллионов евро, но она не обязательна.

Англичанин уже через несколько дней вылетит в Милан для прохождения медобследования и подписания контракта.

Сам же Томори хоче покинуть Стэмфорд Бридж, так как в этом сезоне он сыграл всего один матч в чемпионате Англии.

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