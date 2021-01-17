Италия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 18-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют миланский Интер и туринский Ювентус.

В центральном поединке 18-го тура итальянской Серии А состоится Всеитальянское дерби между миланским Интером и туринским Ювентусом.

После ничейного результата в матче прошлого тура против римской Ромы (2:2), Антонио Конте сделал лишь одно изменение в стартовом составе своей команды — Эшли Янг сыграет в левом фланге полузащиты.

Со стороны Андреа Пирло мы в очередной раз увидели ротацию в линии полузащиты, где у Ювентуса с первых минут предстоящего поединка сыграют Рабио и Рэмси.

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль, Янг — Лукаку, Мартинес.

Запасные: Паделли, Раду, Гальярдини, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Дармиан, Пинамонти.



Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Фработта — Кьеза, Бетанкур, Рабио, Рэмси — Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Гарофани, ди Пардо, Демирал, Драгузин, Артур, Маккени, Раноккья, Фаджиоли, Бернардески, Кулусевски.



Матч Интер — Ювентус начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.