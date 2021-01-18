Италия

Руководство клуба намерено полностью переосмыслить концепцию развития клуба.

Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, руководство миланского Интера задумало провести полноценную революцию внутри клуба, полностью изменив название и эмблему команды.

Так, преследуя желание неразрывно связать клуб с городом его базирования, было принято решение перейти от устаревшего "Football Club Internazionale Milano" к более лаконичному "Inter Milano". Именно вокруг аббревиатуры IM и будет построен новый логотип команды.

Разработчики данной концепции также хотят сделать из структуры клуба действительно интернациональную организацию, считая, что "одного лишь ничем неподкрепленного упоминания данного слова в текущем названии явно недостаточно для того, чтобы масштабировать бизнес".

Примечательно, что столь важное мероприятие лоббисты данной идеи запланировали на период, когда клуб явно нуждается в новых финансовых вложениях, и подыскивает себе новых кредиторов, с которыми данные изменения также должны быть согласованы.

При этом, клуб в обновленной структуре намерен сменить спонсора с привычной для почитателей "змей" Pirelli на китайский инвестиционный холдинг Evergrande, а также сменить прописку клубной арены.

Разумеется, преданные истории клуба фанаты максимально резко восприняли данную информацию, подняв в социальных сетях бурное обсуждение по этому поводу. Однако китайские владельцы Интера намерены завершить начатое обсуждение реальными действиями по реализации своей задумки, будучи полностью уверенными в верности принимаемых решений.

Оппонентов данной идеи понять можно — действующий логотип клуба был нарисован основателем "нерадзурри" иллюстратором Джорджо Муджиани в 1908 году, поэтому расстаться со столь внушительной и исторической частью клуба будет достаточно непросто.

В своих намерениях руководство миланского клуба преследует схожие на задумки туринского Ювентуса идеи, когда "Старая Синьора" в 2017-м году меняла свою эмблему в сторону минималистичного дизайна. Интер также хочет упростить восприятие не только клуба, но и всего города, перейдя от концепции "исторического наследия" к "небоскребам и высоким технологиям".

Исторический момент с изменением названия и эмблемы произойдет 9 марта 2021 года — ровно через 113 лет после того, как был зарегистрирован клуб "Football Club Internazionale Milano", а также нарисована его эмблема.