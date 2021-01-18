Италия

Швед продолжает устанавливать личные рекорды.

В поединке 18-го тура чемпионата Италии Милан на выезде сражается против Кальяри.

На седьмой минуте матча "россонери" открыли счет усилиями нападающего Златана Ибрагимовича, который успешно реализовал пенальти.

Отметим, что 39-летний шведский футболист забивает уже в девяти матчах кряду, выходя со стартового состава, установив тем самым свой личный рекорд в рамках европейских чемпионатов.

Ранее Ибрагимович рассказал о целях Милана и влиянии главного тренера Стефано Пьоли.