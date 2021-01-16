Италия

Форвард высказался о развитии его команды.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович рассказал о развитии команды и влиянии главного тренера Стефано Пьоли.

"То, что Милан был так долго вне элиты — это не нормально ни для клуба, ни для болельщиков. При всем уважении, я видел, что Аталанта играет в Лиге чемпионов, а Милан – нет. Я пришел изменить это.

Пьоли тренирует, я играю. Он просит делать определенные вещи, я выполняю. Он доверяет мне и дает те указания, которые мне нравятся. У нас хорошее распределение обязанностей. Мне комфортно на поле и за его пределами. В прошлом году Пиоли был в ситуации, когда не знал, продолжит ли он тренировать команду завтра или нет. Другой бы человек на его месте сказал: "Спасибо, до свидания. Меня здесь завтра не будет". А он вместо этого каждый день уверял и успокаивал игроков и демонстрировал, что он тренер отличной команды.

Каждый из нас хочет отдавать все силы ради команды и быть лучшим из лучших. Но не нам судить, кто есть кто. Пока я буду чувствовать, что я в порядке, я буду продолжать играть. В июне срок моего контракта закончится, и мы поговорим об этом", — сказал Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.

Ранее шведский нападающий рассказал о своих амбициях в борьбе за титул Серии А.