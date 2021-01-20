Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Суперкубка Италии.

В поединке за Суперкубок Италии сразятся футболисты Ювентуса и Наполи.

Ювентус — Наполи

Среда, 20 января, 22:00. Стадион Читта дель Триколоре. Главный арбитр встречи — Паоло Валери.

Команды подходят к поединку в абсолютно разных состояниях. Так, Ювентус сперва с трудом прошел Дженоа в Кубке Италии, упустив преимущество в два мяча в основное время, а спустя время уступил Интеру в важнейшем поединке чемпионата. Команда Андреа Пирло имеет кучу поводов, говорящих о необходимости реабилитироваться перед своими фанатами.





Наполи, в свою очередь, выйдет на поле в куда более приподнятом настроении. Неаполитанцы в Кубке Италии не без проблем, но прошли Эмполи, а затем покуражились в игре чемпионата против Фиорентины, отправив в ворота соперника шесть безответных мячей, что многое говорит о большой атакующей мощи команды прямо сейчас.

Что касается хода дел в чемпионате в разрезе турнирной таблицы, то там Ювентус идет непривычно низко — на пятой позиции. Наполи, в свою очередь, расположился на третьей строчке. Однако нужно понимать, что команды разделяет всего лишь один балл. Впрочем, все турнирные расклады в таких играх отходят на второй план.

Полгода назад команды встречались в финале Кубка Италии и тогда победу в серии пенальти одержали подопечные Дженнаро Гаттузо. Тогда их обвиняли в излишне прагматичном стиле футбола, но трофей уехал в Неаполь и это главное. Изберет ли тренер Наполи другой путь в данной игре? Будет интересно.

Отметим, что из-за коронавируса не сыграет Руис у Наполи, а у Ювентуса положительные тесты сдали Куадрадо, Сандро и Де Лигт. Дибала и Демирал же восстанавливаются после травм.

Не сыграют: Демирал, Дибала, Сандро, Куадрадо, Де Лигт — Руис