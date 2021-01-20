Италия

Наставник Наполи рассказал о собственных ожиданиях от поединка за Суперкубок Италии-2021.

Накануне поединка за Суперкубок Италии-2021 против туринского Ювентуса, наставник неаполитанского Наполи Дженнаро Гаттузо обсудил с журналистами его первое противостояние против Андреа Пирло в статусе главного тренера, а также поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Никогда не стоит позволять Ювентусу чувствовать запах крови. Они успешно доминируют на внутренней арене уже девять лет, поэтому обладают сильнейшим менталитетом победителей, благодаря чему готовы к любому повороту событий. Даже не смотря на их провал в матче с Интером, к нашей дуэли результат матча на Джузеппе Меацца не будет иметь никакого значения.

Да, мы сумели обыграть их в прошлом Кубке Италии, но за шесть месяцев и моя команда, и соперник, изменили свой менталитет, поэтому нас будет ожидать совершенно иная игра. Это будет финал, поэтому адреналина нам точно хватит. У меня даже нет необходимости что-то доносить игрокам, все и так знают, что от них будет требоваться".

Вспомнил итальянский наставник и будни футбольной молодости, когда он выступал плечом к плечу с нынешним наставником туринской команды Андреа Пирло. "Мы начали играть вместе в возрасте 15–16 лет, после чего выиграли молодежный чемпионат мира U-21. Он был важен для моей карьеры, а я старался помогать ему в ответ.

Мы большие друзья. Прекрасно проводили время на поле и за его пределами. В своей книге Андреа написал о своих розыгрышах в адрес меня? Мне кажется, что я отвесил ему больше подзатыльников, чем когда-либо делал его отец!

У нас схожее видение футбола, мы будем уважать соперничество между нами, поэтому после финального свистка мы продолжим оставаться друзьями. На поле? Нет, на поле будет война", — заявил Гаттузо.

Поединок между туринским Ювентусом и Наполи состоится 20 января, в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.