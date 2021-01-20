Италия

Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.

В перенесенном поединке 10-го тура чемпионата Италии Аталанта на выезде расписала голевую ничью с Удинезе.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский провел на поле 81 минуту на поле, не отличившись результативными действиями.

Бергамаски остались на шестом месте в турнирной таблице, а "фриульцы" остаются на 15-й позиции.

Удинезе — Аталанта 1:1

Голы: Перейра, 1 — Мюриэль, 44

Удинезе: Муссо — Бекао, Бонифаци, Самир — Ларсен (Молина, 89), де Пауль, Арслан (де Майо, 89), Мандрагора (Уоллас, 57 (Делофеу, 72)), Зегелар — Перейра, Лазанья

Аталанта: Голлини — Паломино, Ромеро, Толои — Мехле, Миранчук (Иличич, 58), Пессина, де Рон, Малиновский (Фройлер, 81), Хатебур (Госенс, 59) — Мюриэль (Сапата, 58)

Предупреждения: Перейра, Зегелар, Бонифаци — Фройлер, Ромеро