Италия

Стали известны стартовые составы команд для финального поединка за Суперкубок Италии-2021, в котором сыграют туринский Ювентус и неаполитанский Наполи.

В решающем поединке за первый итальянский трофей в сезоне сойдутся победитель прошлого розыгрыша Серии А в лице туринского Ювентуса и обладатель Кубка Италии — неаполитанский Наполи.

После провала в матче против миланского Интера (0:2), Андреа Пирло сделал четыре замены в стартовом составе своей команды. В правом фланге обороны сыграет Куадрадо, в то время как Данило расположится на противоположной стороне поля, в линии полузащиты получили место Артур и Маккенни, а пару нападающих вместе с Криштиану Роналду составит Кулусевски.

Дженнаро Гаттузо, после погрома в игре против Фиорентины (6:0), предпочел увидеть на позиции правого защитника Ди Лоренцо, на чем и ограничилась ротация с его стороны.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Данило — Кьеза, Артур, Бентанкур, Маккенни — Кулусевски, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, ди Пардо, Драгузин, Фработта, Рабио, Рэмси, Фаджиоли, Раноккья, Бернардески, Мората.



Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руи — Демме, Бакайоко — Лосано, Зьелински, Инсинье — Петанья.