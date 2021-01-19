Англия

Главной проблемой к совершению переезда датчанина в Северный Лондон остается его высокая зарплата.

Трансферная сага полузащитника Кристиана Эриксена продолжается. Ни для кого не секрет, что датчанин намерен покинуть Интер нынешней зимой, а одним из заинтересованных в его услугах клубов является Тоттенхэм.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, требования руководства "нерадзурри" по 28-летнему датчанину остаются неизменными: миланский клуб требует от Тоттенхэма заплатить за аренду своего футболиста до конца сезона, а также полностью взять на себя обязательства по выплате заработной платы игрока.

Нельзя не отметить, что годовой оклад Эриксена в Интере составляет 7,5 миллионов евро после вычета налогов. Ранее сообщалось, что именно высокая зарплата является главным камнем преткновения к возвращению датского хавбека в Северный Лондон.

Кроме того, на потенциальный переезд Эриксена повлияет и последующее решение президента Тоттенхэма Дэниэла Леви по полузащитнику Деле Алли, в подписании которого лично заинтересован главный тренер Пари Сен-Жермен Маурисио Почеттино.

При этом, сам Эриксен намерен вернуться в английской Премьер-лигу, где, помимо Тоттенхэма, его потенциальный трансфер/аренду рассматривают ряд других клубов.

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