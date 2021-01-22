Римский клуб продолжит выступления в турнире.
В поединке 1/8 финала Кубка Италии Лацио принимал на своем поле Парму.
Подопечные Симоне Индзаги сумели добыть победу в этом матче благодаря автоголу Коломби в заключительные минуты встречи.
Таким образом, Лацио пробился в четвертьфинал, а Парма завершает выступления в турнире.
Лацио — Парма 2:1
Голы: Пароло, 23, Коломби (АГ), 90 — Михэилэ, 83
Лацио: Стракоша, Лаццари (Марушич, 71), Худт, Ачерби, Пароло (Вавро, 90), Милинкович-Савич (Корреа, 59), Фарес (Лулич, 71), Акпа-Акпро, Эскаланте, Перейра (Габаррон, 59), Мурики.
Парма: Коломби, Бюси, Диркс (Камара, 76), Риччи, Брунетта, Деци (Эрнани, 62), Спрокати (Траоре, 90), Сипрьен (Бругман, 62), Михэилэ (Адоранте, 90), Зом, Куртич.