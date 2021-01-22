Италия 22 января 2021, 13:42 Буффон — Роналду: Мог бы забить мне и поменьше Голкипер "бьянконери" поздравил португальца с рекордом. Джанлуиджи Буффон (слева) и Криштиану Роналду, Getty Images 22 января 2021, 13:42 Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поздравил нападающего "бьянконери" Криштиану Роналду с установлением абсолютного рекорда по количеству забитых голов в официальных матчах. "Мог бы забить мне и поменьше голов. В любом случае, поздравляю тебя с очередным рекордом в карьере. CR..760! – написал Буффон в своем Twitter. Ранее Федерация футбола Чехии обжаловала рекорд Роналду. Люди Джанлуиджи Буффон Криштиану Роналду Команды Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте