Италия

Голкипер "бьянконери" поздравил португальца с рекордом.

Вратарь Ювентуса Джанлуиджи Буффон поздравил нападающего "бьянконери" Криштиану Роналду с установлением абсолютного рекорда по количеству забитых голов в официальных матчах.

"Мог бы забить мне и поменьше голов. В любом случае, поздравляю тебя с очередным рекордом в карьере. CR..760! – написал Буффон в своем Twitter.

Ранее Федерация футбола Чехии обжаловала рекорд Роналду.