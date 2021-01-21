В заявлении сообщается, что Йозеф Бицан забил больше, чем 759 мячей.
Криштиану Роналду, Getty Images
21 января 2021, 22:52
Чешская федерация футбола обжаловала исторический рекорд Криштиану Роналду.
Вчера, 20 января, португалец отметился голов в ворота Наполи в матче за Суперкубок Италии, забив свой 760-й мяч в карьере. Таким образом, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, опередив чехословацкого нападающего Йозефа Бицана.
Однако, руководство чешского футбола оформило заявление, в котором обжаловало новое достижение форварда туринского клуба, заявив, что Бицан забил не 759 мячей, а 821.
"По мере того, как Криштиану Роналду приближается к легендарному Йозефу Бицану по количеству голов, забитых в официальных матчах, увеличивается количество вопросов о том, сколько же именно голов забил чехословацкий бомбардир.
Ответ таков — Йозеф Бицан в официальных матчах забил 821 гол. Учитываются голы из матчей первой и второй лиг (Австрии и Чехии), национальных кубков, Кубка Центральной Европы и сборных. Товарищеские поединки в счет не берутся, если дело не касается национальной сборной", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Роналду обошел по количеству голов легендарного Пеле.