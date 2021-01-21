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В заявлении сообщается, что Йозеф Бицан забил больше, чем 759 мячей.

Чешская федерация футбола обжаловала исторический рекорд Криштиану Роналду.

Вчера, 20 января, португалец отметился голов в ворота Наполи в матче за Суперкубок Италии, забив свой 760-й мяч в карьере. Таким образом, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола, опередив чехословацкого нападающего Йозефа Бицана.

Однако, руководство чешского футбола оформило заявление, в котором обжаловало новое достижение форварда туринского клуба, заявив, что Бицан забил не 759 мячей, а 821.

"По мере того, как Криштиану Роналду приближается к легендарному Йозефу Бицану по количеству голов, забитых в официальных матчах, увеличивается количество вопросов о том, сколько же именно голов забил чехословацкий бомбардир.

Ответ таков — Йозеф Бицан в официальных матчах забил 821 гол. Учитываются голы из матчей первой и второй лиг (Австрии и Чехии), национальных кубков, Кубка Центральной Европы и сборных. Товарищеские поединки в счет не берутся, если дело не касается национальной сборной", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Роналду обошел по количеству голов легендарного Пеле.