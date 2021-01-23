Италия

"Нерадзурри" не воспользовались проигрышем Милана.

Интер встречался с Удинезе в рамках 19-го тура Серии А.

Миланский клуб открыл счет уже на 8-й минуте поединка: Лаутаро Мартинес поразил ворота соперников, однако гол не был засчитан из-за офсайда. На протяжение остального времени команды так и не сумели отличиться. В добавленное ко второму тайму время наставник "нерадзурри" Антонио Конте был удален с поля. Матч же закончился нулевой ничьей.

По итогу поединка, Интер остался на второй строчке турнирной таблицы с 41-м очком, Удинезе же, благодаря поражению Специи, поднялся на 14-ю позицию с 18-ю баллами в активе.

Удинезе — Интер 0:0

Удинезе: Муссо — Бекао, Бонифаци (Де Майо), Самир — Лерсен (Молина), Де Паул, Арслан (Уоллас), Перейра, Зегелар (Нейтинк) — Лазанья, Деулофеу (Мандрагора)

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Сенси), Янг (Перишич) — Лукаку, Мартинес (Санчес)

Предупреждения: Арслан, Самир, Зегелар — Бастони, Сенси

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