Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Рома - Специя, Getty Images
23 января 2021, 22:28
В поединке 19-го тура итальянской Серии А Рома принимала на своем поле Специю.
Команды устроили голевую перестрелку в этом матче, забив на двоих семь мячей, а победителем данного противостояния стали подопечные Пауло Фонсеки.
Смотрите видео голов и обзор матча Рома- Специя:
Рома - Специя 4:3
Голы: Майораль, 17, 52, Карсдорп, 55, Пеллегрини, 90+2 — Пикколи, 24, Фариас, 59, Верде, 90
Предупреждения: Перес, Майораль, Пеллегрини — Шабо