Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 19-го тура итальянской Серии А Рома принимала на своем поле Специю.

Команды устроили голевую перестрелку в этом матче, забив на двоих семь мячей, а победителем данного противостояния стали подопечные Пауло Фонсеки.

Смотрите видео голов и обзор матча Рома- Специя:

Рома - Специя 4:3

Голы: Майораль, 17, 52, Карсдорп, 55, Пеллегрини, 90+2 — Пикколи, 24, Фариас, 59, Верде, 90

Предупреждения: Перес, Майораль, Пеллегрини — Шабо