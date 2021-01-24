Италия

Нападающий отдал должное "россонери".

Нападающий Аталанты Йосип Иличич дал свою оценку победе команды в выездом матче против Милана (3:0).

"Мы здорово сыграли во всех линиях: создали много моментов, успешно защищались против сильнейшей команды Италии на данный момент, против лидеров чемпионата. Мы уже многого добились, но продолжаем работать. Надо и дальше действовать так же, продолжать расти.

Возможно, мне надо улучшить реализацию моментов. Порой я меняю решение об ударе в последний момент. Надо действовать решительнее», – цитирует Иличича Football Italia.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Миланом и Аталантой.