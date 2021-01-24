Нападающий отдал должное "россонери".
Йосип Иличич, getty images
24 января 2021, 07:21
Нападающий Аталанты Йосип Иличич дал свою оценку победе команды в выездом матче против Милана (3:0).
"Мы здорово сыграли во всех линиях: создали много моментов, успешно защищались против сильнейшей команды Италии на данный момент, против лидеров чемпионата. Мы уже многого добились, но продолжаем работать. Надо и дальше действовать так же, продолжать расти.
Возможно, мне надо улучшить реализацию моментов. Порой я меняю решение об ударе в последний момент. Надо действовать решительнее», – цитирует Иличича Football Italia.
Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Миланом и Аталантой.