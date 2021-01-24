Италия

Менеджер высказался о ситуации в турнирной таблице.

Главный тренер Интера Антонио Конте дал свой комментарий после поединка чемпионата Италии против Удинезе (0:0).

"Нам надо смотреть на себя, а не думать о том, что Милан проиграл. Нам нужно лучше делать свое дело, сегодня мы могли более четко действовать у ворот. У нас было много сложностей, но мы идем в группе лидеров. Впереди еще половина сезона. То, что мы делали на протяжении последних полутора лет, прекрасно.

Удаление? Я считал, что добавлено должно быть больше времени. Я оспаривал решение судьи. Мы не были согласны. Мы потеряли много времени, так что четырех добавленных минут было недостаточно", – цитирует Конте сайт Джанлуки ди Марцио.

Также вашему вниманию предлагается видеообзор поединка Удинезе — Интер.