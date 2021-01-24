Италия

Вашему вниманию видео лучших моментов матча чемпионата Италии.

В 19-м туре Серии А Интер упустил шанс сравняться по очкам с земляками из Милана, ледирующими в первенстве.

"Нерадзурри" не смогли сломить сопротивление Удинезе на выезде и теперь отстают от Милана на два очка.

Удинезе — Интер 0:0

Удинезе: Муссо — Бекао, Бонифаци (Де Майо), Самир — Лерсен (Молина), Де Паул, Арслан (Уоллас), Перейра, Зегелар (Нейтинк) — Лазанья, Деулофеу (Мандрагора)

Интер: Ханданович — Шкриниар, Де Врей, Бастони — Хакими, Барелла, Брозович, Видаль (Сенси), Янг (Перишич) — Лукаку, Мартинес (Санчес)

Предупреждения: Арслан, Самир, Зегелар — Бастони, Сенси

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