Италия

Менеджер подвел итог поединку против бергамасков.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли дал свою оценку поражению команды в поединке Серии А против Аталанты (0:3).

Думаю, Аталанта — единственная команда, которую мы не смогли обыграть. Мы начали хорошо, поставили много игроков в атаку. Неутешительно, как мы пропустили первый мяч, а затем второй гол закрыл игру. У нас было время, но мы не смогли вернуться в матч.

Мы могли сделать больше, мы знали, что нужно защищаться более тщательно. Аталанта сегодня выступила лучше нас, может случиться поражение от сильной команды", — признался Пьоли Sky Sport Italia.

Ранее свое мнение о победе Аталанты высказал форвард бергамасков Йосип Иличич.