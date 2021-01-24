Италия

Менеджер готов к тому, что игрок покинет команду.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал информацию о том, что полузащитник Алехандро Гомес вскоре присоединится к Севилье.

"Уйдет ли Гомес в Севилью? Я не знаю, но куда бы он ни отправился, я желаю ему всего наилучшего", — цитирует Гасперини сайт Джанлуки ди Марцио.

Трансферная стоимость футболиста, у которого действующий контракт с клубом подходит к концу летом 2022 года, составляет 15 млн евро.

Ранее СМИ сообщали, что аргентинский футболист согласовал все условия личного контракта с испанским клубом.